- Rusia a desfasurat vineri un „atac masiv” asupra unor instalatii energetice extrem de importante din complexul militaro-industrial al Ucrainei, a transmis sambata Ministerul Apararii de la Moscova, citat de Reuters.

- In acelasi timp, Ministerul rus al Apararii a acuzat - duminica - Kievul ca s-ar pregati sa arunce in aer cladiri din Kramatorsk, oras din estul Ucrainei, pentru a da vina apoi pe Moscova ca a comis crime de razboi si ca a tintit civili intr-o operatiune sub steag fals, potrivit Reuters, preluat de…

- Saizeci si trei de prizonieri de razboi rusi au fost eliberati ca urmare a unui proces complex de negocieri cu Ucraina, au informat agentiile de presa ruse, citand Ministerul Apararii de la Moscova, informeaza sambata Reuters.

- Cancelarul german Olaf Scholz anunța decizii care ar putea schimba soarta razboiului din Ucraina. Guvernul german a anuntat miercuri ca va livra Ucrainei tancurile sale Leopard 2, depasind indoielile cu privire la trimiterea acestui armament greu despre care Kievul spune ca este crucial pentru a face…

- "In timpul operatiunilor ofensive in directia Zaporojie, unitatile Districtului Militar de Est au ocupat teren si pozitii mai avantajoase", a declarat Ministerul Apararii de la Moscova.Ministerul sustine, de asemenea, ca a provocat victime si a distrus echipamente, inclusiv vehicule de lupta ucrainene,…

- Orice normalizare a legaturilor dintre Moscova si Kiev poate avea loc „doar dupa o schimbare la conducerea Ucrainei”, a declarat Konstantin Kosacev, fost diplomat, in prezent vicepresedinte al Consiliului Federatiei, camera superioara a parlamentului rus. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…