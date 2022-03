Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a amenințat, miercuri, 9 martie, vestul ca lucreaza la un raspuns larg la sancțiunile pe care i le-a impus, care sa fie „rapid și resimțit in zonele cele mai sensibile ale Occidentului”. Economia Rusiei se confrunta cu cea mai grava criza de la caderea Uniunii Sovietice, in 1991, dupa ce Occidentul…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat astazi, 5 martie ca sanctiunile occidentale impotriva Rusiei, sunt asemanatoare unei declaratii de razboi. El a aparat invazia Rusiei in Ucraina, afirmand ca Moscova trebuie sa apere vorbitorii rusi din estul Ucrainei, precum si propriile interese.

- Costul asigurarii impotriva riscului de default (-incapacitate de plata-nr.) pentru obligatiunile guvernamentale rusesti a urcat luni la un nivel record, dupa ce sanctiunile dure adoptate impotriva Rusiei au determinat Moscova sa adopte masuri de urgenta pentru a-si proteja sectorul financiar, transmite…

- Rusia a promis joi o replica "severa" la sanctiunile europene impuse impotriva ei, dand asigurari ca acestea "nu vor impiedica" ajutorul acordat de Moscova separatistilor in razboiul impotriva Ucrainei, informeaza AFP.

- Sancțiunile impuse de SUA impotriva Rusiei „nu sunt deosebit de grele”, a declarat miercuri (23 februarie) analistul de risc politic Philip Worman, dar a avertizat ca cele viitoare ar putea fi mult mai dure. „In sancțiuni, totul se refera la sancțiunile SUA, relația cu sistemul dolarului și cred ca…

- Administratia Vladimir Putin a avertizat, miercuri, ca va riposta "puternic" si "dureros" la sanctiunile impuse de Statele Unite din cauza recunoasterii de catre Rusia a independentei regiunilor separatiste ucrainene Lugansk si Donetk. "Nu trebuie sa existe niciun dubiu: va fi o riposta puternica…

- Rusiei nu ii pasa de riscurile unor sanctiuni occidentale in cazul invadarii Ucrainei, a afirmat ambasadorul rus in Suedia, Viktor Tatarintev, citat duminica de AFP, scrie AGERPRES. ''Imi scuzati exprimarea, dar ne doare in cot de toate sanctiunile lor'', a declarat Tatarintev intr-un interviu difuzat…

- Pe fondul tensiunilor acute dintre Occident și Rusia, ministrul de Externe al Austriei, Alexander Schallenberg, a avertizat Moscova cu privire la escaladarea crizei din Ucraina. Și, dupa ce a avertizat-o, a cerut exceptarea de la sancțiuni a gazului lui Vladimir Putin. Intr-un interviu pentru presa,…