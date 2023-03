Stiri pe aceeasi tema

- Doua bombardiere strategice rusesti au zburat deasupra Marii Japoniei timp de peste sapte ore, a transmis marti, printr-un comunicat, Ministerul Apararii rus, in contextul in care premierul nipon Fumio Kishida efectueaza o vizita in Ucraina, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Avioanele Tupolev…

- UPDATE Rusia a anuntat joi ca a efectuat lovituri „masive” in Ucraina ca „represalii” la o recenta incursiune pe teritoriul sau, pe care o imputa „sabotorilor” de la Kiev, transmite AFP. „Ca raspuns la actele teroriste ale regimului de la Kiev in regiunea (rusa) Briansk, pe 2 martie, fortele armate…

- Ministrul apararii rus Serghei Soigu a vizitat trupele Moscovei desfasurate in Ucraina, a anuntat sambata ministerul pe care il conduce, transmite Reuters. ”Ministrul apararii Federatiei Ruse, generalul de armata Serghei Soigu, a inspectat avanpostul de comanda de la una dintre formatiunile Districtului…

- Un submarin rusesc aflat in Marea Japoniei a lovit o tinta terestra aflata la peste 1.000 de kilometri distanta cu o racheta de croaziera Kalibr, in cadrul unui exercitiu, a anuntat, vineri, Ministerul rus al Apararii. Este acelasi tip de racheta pe care Moscova o foloseste in conflictul din Ucraina,…

- Armata ucraineana a declarat ca Rusia și-a dublat vineri numarul de nave aflate in serviciu activ in Marea Neagra și a prezis ca aceasta ar putea fi o pregatire pentru mai multe atacuri cu rachete, potrivit Reuters. Marina rusa a lansat in mod regulat rachete din Marea Neagra, ca parte a unui efort…

- Fosta republica sovietica Belarus isi va extinde legislatia penala pentru a permite aplicarea pedepsei cu moartea pentru functionarii publici si personalul militar pentru „inalta tradare”, informeaza marti dpa. Parlamentul de la Minsk a votat in lectura finala un proiect de lege in acest sens, a anuntat…

- Evgheni Prigojin, patronul grupului paramilitar privat Wagner, i-a acuzat marti pe ministrul apararii, Serghei Soigu, si pe seful Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, de privarea luptatorilor sai de munitie si de incercarea de a distruge Wagner, in prezent protagonistul principalelor progrese…

- Apararea antiaeriana ucraineana a doborat 47 din 55 de rachete cate a lansat joi dimineata, 26 ianuarie, Rusia asupra Ucrainei, a anuntat comandantul sef al fortelor armate ucrainene Valeri Zalujnii, potrivit AFP si Agerpres . Apararea antiaeriana a ”distrus 47 de rachete de croaziera dintre care 20…