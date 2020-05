Rusia a facturat SUA pentru "ajutorul umanitar" care conține măști de gaze și mănuși de curățare a gospodăriei ​Rusia a facturat Statelor Unite aproape 660.000 de dolari pentru zborul sau cu echipamente medicale de luna trecuta. &"Ajutorul umanitar&", dupa cum a fost descris de Kremlin, a inclus mii de echipamente care nu sunt folosite în mod tipic de spitale, ca maști de gaze de razboi și manuși pentru curațarea gospodariei, potrivit înregistrarilor autoritaților americane, relateaza ABC News.



Încarcatura a mai inclus 45 de ventilatoare care nu erau utilizabile imediat datorita unor probleme legate de voltaj, potrivit declarațiilor a doi oficiali americani. Nu a fost imediat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

