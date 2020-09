Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar, de 30 de ani, din Mediaș este cercetat de polițiști dupa ce a depașit, cu 127 km/h, pe un drum național, un echipaj al Poliției Rutiere. Din primele verificari, oamenii legii au stabilit ca tanarul nu are permis de conducere și a fost depistat pozitiv la testul cu aparatul Drugtest.…

- Vineri, la ora 14:04, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin SNUAU 112 despre faptul ca pe strada Garii din municipiu a avut loc un accident rutier cu victime. ”Polițiștii ajunși la fața locului au constatat faptul ca un barbat de 52 de ani din Baia Mare, care conducea un autoturism, a surprins…

- Un accident rutier a avut loc pe strada Libertații din municipiu. Doua autoturisme au colizionat. In accident au fost implicate cinci victime, printre care un bebeluș de numai 10 luni. Doua mașini au colizionat pe strada Libertații din Bistrița. La evenimentul rutier a intervenit modulul SMURD. La fața…

- Un accident de circulatie a avut loc in urma cu putin timp, pe strada Raului din Craiova. Politistii doljeni spun ca soferul unui dube nu a acordat prioritate unui autoturism si a fost lovit in plin de acesta. In urma impactului, duba s-a rasturnat pe sosea. In accident a fost implicat si un al treilea…

- Un incident bizar, in acest weekend, in Bistrița. Un tata și un fiu s-au certat, in plina strada. Tatal a vrut sa-și loveasca fiul cu o coasa, dar a nenorocit caroseria la doua mașini. Polițiștii au intervenit la un incident… bizar, in acest final de saptamana. O cearta intre un tata și un fiu s-a finalizat…

- Soferul unui camion incarcat cu pamant nu a asigurat remorca suficient de bine, iar acesta s-a imprastiat de-a lungul strazii Toma Cozma din Iasi, mai ales in intersectia cu strada Titu Maiorescu. Politistii locali au aplicat o amenda de 1.500 de lei in acest caz in baza HCLM 54/2020.