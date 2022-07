Rugby: Este important pentru ”Stejari” să câştige cele două meciuri-test cu Uruguay, spune selecţionerul Selectionerul nationalei de rugby a Romaniei, Andy Robinson, spune ca este foarte important pentru ”Stejari” sa castige cele doua partide-test pe care le vor disputa la Montevideo, contra Uruguay, prima dintre ele, duminica seara, scrie site -ul FRR. „Este foarte important sa castigam cele doua meciuri cu Uruguay, jucatorii sa se bucure de aceasta experienta, de faptul ca pot evolua in aceste meciuri internationale si pot reprezenta Romania. Suntem aici ca sa vedem cum ne putem dezvolta ca grup, sa crestem ca spirit de echipa si jucatorii sa inteleaga ce asteptam de la ei in urmatoarele 12 luni.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul nationalei de rugby a Romaniei, Andy Robinson, spune ca este foarte important pentru ''Stejari'' sa castige cele doua partide-test pe care le vor disputa la Montevideo, contra Uruguay, prima dintre ele, duminica seara, scrie site-ul FRR. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Nationala de rugby a Irlandei a castigat pentru prima data in istorie un meci-test disputat in Noua Zeelanda, contra All Blacks, invingand sambata cu 23-12 (10-7) in partida disputata la Dunedin, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- ”Stejarii” au ajuns luni la Montevideo, unde se pregatesc pentru primul meci test in compania nationalei Uruguayului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Nationala de rugby a Australiei, ramasa in inferioritate numerica din prima repriza, a invins-o pe cea a Angliei cu scorul de 30-28 (6-6), sambata la Perth, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Razvan Marin (26 de ani), introdus pe teren in minutul 68 din Romania - Finlanda 1-0, s-a declarat placut impresionat de susținerea celor peste 11.000 de suporteri care au asistat la meciul din Giulești. Romania mai are un singur meci de jucat in iunie, marți, pe 14, cu Muntenegru (ora 21:45, stadion…

- Nationala de fotbal U19 a Romaniei și-a aflat adversarii de la EURO 2022, turneu care se va desfașura, in perioada 18 iunie - 1 iulie, in Slovacia. Tragerea la sorți a avut loc la X-Bionic Sphere din Samorin-Cilistov (Slovacia) și a fost oficiata de ambasadorul turneului, fostul fundaș slovac Martin…

- Alin Toșca (30 de ani), fundașul celor de la Gazinatep, a anunțat in cursul dimineții ca se retrage din echipa naționala. Fotbalistul cu 30 de selecții sub tricolor și-a explicat decizia printr-o scrisoare deschisa adresata suporterilor. Alin Toșca a debutat in martie 2016, in amicalul Romania-Lituania…

- Naționala de fotbal a Romaniei, categoria juniori, va juca in aceasta saptamana doua meciuri amicale cu Austria, anunța Federația Romana de Fotbal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …