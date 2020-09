Stiri pe aceeasi tema

- Sfanta Maria Mica este prima sarbatoare din cursul anului bisericesc, inceput de la 1 septembrie. La 8 septembrie, Sfanta Maria Mica se sarbatorește atat in biserica ortodoxa, cat și in cea catolica. In traditia crestina exista legenda potrivit careia Dreptii Ioachim si Ana, parinții Fecioarei Maria,…

- Ploaie de rugaciuni, la biserica ocrotita de Maica Domnului Pentru localnicii din comuna 1 Decembrie, ziua de 15 august a fost o zi speciala, de rugaciuni tamaduitoare și aleasa bucurie duhovniceasca. Laudata și praznuita in chip luminos, Maica Domnului le-a adus mangaiere și bogație spirituala tuturor…

- S-a aflat secretul lui Marcel Pavel și al soției sale. Celebrul cantareț nu este cununat religios cu soția lui, chiar daca sunt impreuna de 28 de ani. Acum, indragitul cuplu a dezvaluit motivul pentru care nu au ajuns sa iși declare dragostea in fața lui Dumnezeu. Marcel Pavel nu s-a cununat religios…

- Am ajuns la manastire intr-o zi insorita de iulie, in plina pandemie. Am intrat pe poarta mare, primitoare, noi, ca si altii un pic tematori, dar inarmati cu masti si cu precautie maxima – corespunzator situatiei. O alta lume ni s-a infatisat. Un calm absolut, o liniste de mormant, pace si impacare.…

- Autoritațile cipriote au revizuit condițiile de intrare in țara, noile masuri intrand in vigoare joi. Romanii trebuie sa aiba test negativ pentru infecția cu COVID-19 și autorizație de calatorie.

- EMOȚII… La Manastirea Prislop, lacașul care aduna mii și mii de romani, veniți sa se inchine acolo unde inca se simt urmele parintelui Arsenie Boca, va sluji maine, 19 iulie, Episcopul Hușilor, Preasfințitul Ignatie! Pentru vasluienii creștini ortodocși, care știu bine ca in curtea Manastirii Prislop…

- EMOȚII… La Manastirea Prislop, lacașul care aduna mii și mii de romani, veniți sa se inchine acolo unde inca se simt urmele parintelui Arsenie Boca, va sluji maine, 19 iulie, Episcopul Hușilor, Preasfințitul Ignatie! Pentru vasluienii creștini ortodocși, care știu bine ca in curtea Manastirii Prislop…

- O serie de boli endocrine trebuie tratate cu atentie in perioada de vara, cand temperaturile incep sa urce in termometru la peste 35 grade. Corpul nostru trece printr-un stres climatic, ce favorizeaza aparitia unor boli sau agravarea afectiunilor deja existente. Functionalitatea tiroidei este direct…