- APEL… Adrian Țapu este considerat in Barlad un preot apropiat de tineri. Acesta slujește la Biserica Sf. Gheorghe și astazi a venit deschis sa tranșeje o problema destul de dureroasa din comunitate: departarea tinerilor de la credința și de la rugaciune, doar sub pretextul unui modernism absurd, care…

- AFACERE… Un vasluian și partenera sa de viața au pus bazele unei afaceri cu parfumuri naturale romanești. Se numesc Georgiana Ștefanoaei și Sebastian Țiplea și au un magazin online, unde iși vand produsele Matca, create de ei. Cu o cifra de afaceri de 74.000 de euro in 2021, aceștia au hotarat ca e…

- INVITAȚIE… O noua ediție a Retro Paradei de Primavara va avea loc azi, 17 aprilie, intr-o locație noua: Parcul Teatrului „V. I. Popa” din Barlad. Membrii Retromobil Club Romania – filiala Vaslui iși vor expune bijuteriile pe patru roți și vor sta de vorba cu toți cei care iși doresc sa afle mai multe…

- BARLADUL IN DOLIU… Veste trista pentru intreaga comunitate barladeana: unul dintre cei mai de seama fii ai Barladului, profesorul universitar, critic și istoric literar, Nicolae Crețu, a incetat din viața, cu cinci zile inainte de a implini 81 de ani, in cursul dimineții de 15 aprilie a.c. Este o pierdere…

- CONDOLEANȚE… Tristețe mare in comunitatea de pe malul Prutului. Consilierul local PSD, Sava Eugen Podoleanu, s-a dus la cele veșnice. Avea 70 de ani, iar moartea sa fulgeratoare i-a șocat pe toți cei care l-au cunoscut. A lasat in urma familia frumoasa, un baiat realizat și trei nepoți nastrușnici.…

- GHINION… O mașina care era staționata pe strada Nicolae Titulescu din Barlad, a luat foc, la compartimentul motor. Detașamentul de pompieri Barlad a intervinit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma pentru limitarea și lichidarea incendiului. Nu au fost victime. A ars complet compartimentul motor…

- Manuela Harabor, o actrița apreciata in Romania, s-a deschis publicului și a povestit greutațile prin care a trecut. Cele mai dificile momente au fost acelea prin care viața fiului sau a fost pusa in pericol. Manuela Harabor, una dintre cele mai cunoscute actrițe din Romania, are o viața care ar putea…