Roxen revine cu noul single – NONO BAD Roxen, una dintre artistele ce a reușit sa sparga granițele muzicale din Romania cu piese precum „UFO" sau „Money Money", revine cu noul single „NONO BAD". Mesajul piesei ridica un semnal de alarma impotriva inegalitații sociale și indeamna la dreptate pentru toți cei ce sunt defavorizați. „Intotdeauna mi-am dorit sa scriu și sa cant despre oameni și despre ceea ce simt ca este cu adevarat important. Faptul ca societatea ne indeamna sa ne comportam intr-un anume fel cu alți oameni doar pentru ca așa trebuie sau pentru ca statul social este unul diferit este o nedreptate pe care eu, personal, refuz…

