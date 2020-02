Stiri pe aceeasi tema

- Oana Lis a lasat sa se inteleaga ca ar fi ramas gravida, intr-o postare de acum doua zile, scrie wowbiz.ro. "Azi sunt happy, am aflat o veste buunaaa!", a scris Oana, care nu a dorit sa dea mai multe detalii. "Esti insarcinata?", a intrebat-o o amica. "Ar fi minune!!", a raspuns Oana. Citeste…

- Dani Oțil a ajutat un prieten sa-și ceara iubita in casatorie. "Gata! Am dat inelul... Am ajutat un confrate. Sa nu manance pufuleți pana il achita. Va face o fata fericita. Inelul e cu blue diamond... Costa un pic peste 1.000 euro și se potrivește cu ochii viitoarei soții", a scris Dani Oțil.…

- Nu de putine ori Anda Adam a dezvaluit ca Evelin, fetita ei, isi doreste un fratior! Iata ca, acum, artista si sotul ei au facut marele anunt. Sa fie oare acesta cadoul de sarbatori pentru Evelin?

- Florin Cițu, a declarat jurnaliștilor de la Europa Libera ca a luat decizia ca Romania sa nu mai fie reprezentata de ministru in Banca Internaționala de Investiții, fosta banca a țarilor comuniste, care pana cu puțin timp in urma a avut sediul la...

- Fosta prim-ministra a Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat ieri la Zagreb, in cadrul congresului statutar al Partidului Popular European, ca va incerca sa „recupereze Moldova” la alegerile prezidențiale din 2020.