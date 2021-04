Stiri pe aceeasi tema

- Extrema Florinel Coman (23 de ani) va lipsi de la FCSB pana la sfarșitul sezonului din cauza unei rupturi musculare suferite in meciul naționalei cu Macedonia de Nord. E cea mai recenta lovitura pe care o primește internaționalul roman, intr-o stagiune groaznica pentru el. FCSB - CS U Craiova se va…

- REPORTAJ GSP. Abia a implinit 18 ani, insa lumina reflectoarelor e pe Octavian Popescu. Tanarul de pe urma caruia Gigi Becali spera sa obțina o suma uriașa de transfer e din Nucet, sat dambovițean aflat la 60 de kilometri de Bucuresti. Gazeta a vizitat locul de unde vine unul dintre cei mai talentați…

- Dupa ce l-a demis saptamana trecuta pe antrenorul principal al echipei, Corneliu Papura, din cauza rezultatelor modeste ale formației sale, Mihai Rotaru l-a ales pe tehnicianul elen, Marinos Ouzounidis, care a și fost prezentat oficial la echipa in cursul zilei de astazi.Antrenorul in varsta de 52 de…

- CSU Craiova nu a cunoscut succesul in acest an, iar formația condusa pana la partida cu FC Argeș de Corneliu Papura a inregistrat șase egaluri și o infrangere in ultimele meciuri. Exasperat de evoluțiile modeste ale echipei din Banie, Mihai Rotaru a decis in cele din urma sa il dea afara pe tehnicianul…

- Gabriel Fulga (16 ani) a debutat la FCSB in meciul cu FC Voluntari, scor 2-1, și este al treilea jucator care a ales trupa finanțata de Gigi Becali in detrimentul celor de la CS Universitatea Craiova, dupa Andrei Vlad și Octavian Popescu. In minutul 83 al partidei de pe National Arena dinte FCSB și…

- Mihai Rotaru (45 de ani) l-a achiziționat definitiv pe atacantul croat Ivan Mamut (23 de ani) și i-a facut un contract pe 4 ani deși parametrii InStat devoaleaza mai degraba un ratangiu agresiv. Totodata, indexul sau, 232, il plaseaza in coada lotului. Pe Ivan Mamut, oltenii l-au adus toamna trecuta…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre transferul noului sau preferat, mijlocașul Octavian Popescu (18 ani), adus in vara de la CS Universitatea și a comparat cazul sau cu cel al portarului Andrei Vlad (21 de ani). Finanțatorul roș-albaștrilor a dezvaluit cum a ajuns Octavian Popescu la FCSB și…

- Mihai Rotaru, antrenorul Craiovei, e sunat de alte cluburi cu propuneri pentru mulți dintre jucatorii de linia a doua, in frunte cu Mateiu, Ivan și Ivanov. In schimb, nicio oferta, deocamdata, pentru vreo vedeta. In „mandatul" lui Mihai Rotaru la Craiova devenise deja un trend. Aproape in fiecare pauza…