Rona Hartner va fi înmormântată astăzi, de Ziua Națională! Va fi înhumată în rochie de mireasă Trupul neinsuflețit al popularei actriței și soliste Rona Hartner va fi inmormantat astazi. Solista romanca s-a stins din viața la Toulon, Franța, la varsta de 50 de ani dupa o lunga lupta cu o boala necruțatoare. Rona Harner va fi inhumata astazi, la Cimitirul Bellu Catolic din Capitala, orașul unde a locuit și a fost parte importanta in peisajul artistic incepand cu prima jumatate a anilor ‘90. Nascuta la Paris, din tata german, Rona și-a adus contribuția in domeniul muzicii (a debutat alaturi de solistul simbol al Pieții Universitații, Cristian Pațurca), filmului, teatrului și muzicii romanești.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

