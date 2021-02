Romprest amenință că nu va mai ridica gunoiul din Sectorul 1 din 11 februarie Romprest, compania de salubritate din Sectorul 1 al Capitalei, a notificat primaria și consiliul local ca nu va mai ridica gunoiul din sector din 11 februarie daca pana pe 8 februarie nu se rezolva situația plaților restante pentru serviciile prestate anul trecut. Cum data limita, 8 februarie, este maine, este de așteptat ca saptamana viitoare conflictul sa escaladeze. Consiliul Local a inființat o comisie de negociere cu Romprest, care a obținut eșalonarea datoriei de peste 100 milioane lei și reducerea temporara a unor programe, astfel incat costul salubrizarii sa scada de la 240 milioane lei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

