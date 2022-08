Rompetrol Rafinare, profit de peste 58 milioane de dolari, în primul semestru Rompetrol Rafinare a inregistrat, in perioada ianuarie – iunie 2022, o cifra de afaceri bruta de aproape 3 miliarde de dolari, un profit operational (EBITDA) de circa 174,392 milioane de dolari si un rezultat net pozitiv de 58,39 milioane de dolari. Potrivit unui comunicat al companiei, remis vineri AGERPRES, indicatorii financiari sunt in crestere pe fondul evolutiilor cotatiilor internationale la materiile prime (titei, componente bio etc.) si produse petroliere, dar si a marjelor de rafinare. „In prima jumatate a anului, compania noastra a avut un rol important in stabilitatea aprovizionarii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a crescut, in primele sase luni din 2022, cu 35,1%, comparativ cu perioada similara din 2021, la 3.476 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) si preluate de Agerpres. Cele 3.476 de societati…

- Grupul MOL anunta vineri rezultatele financiare pentru T2 si S1 2022. In primele sase luni, grupului MOL a obtinut un profit operational EBITDA de 2,179 miliarde USD, in timp ce rezultatele din T2 au ajuns la 1,347 miliarde USD.

- Grupul auto francez Renault a anunțat vineri, 29 iulie, ca in prima jumatate a anului a inregistrat un profit de cateva sute de milioane de euro dar și pierderi de peste 1,3 miliarde”Cifra de afaceri a grupului a ajuns la 21,121 miliarde de euro, in crestere cu 0,3% fata de semestrul I 2021.…

- ”Cifra de afaceri a grupului a ajuns la 21,121 miliarde de euro, in crestere cu 0,3% fata de semestrul I 2021. La cursuri de schimb constante, aceasta a crescut cu 1,1% (efectul negativ al cursului de schimb este legat in principal de devalorizarea lirei turcesti). Veniturile din activitatea Automobile…

- Compania OMV Petrom a publicat joi, 28 iulie, datele financiare aferente primului semestru din 2022.Potrivit raportului, OMV Petrom a inregistat in primele patru luni ale anului 2022 un profit de 4,6 miliarde de lei.Comparativ, in primul semestru din 2021 OMV Petrom a raportat 980 de…

- Exporturile de produse agricole ale Ucrainei au crescut pana la 2,5 milioane de tone in luna iunie, de la aproximativ 1,7 milioane de tone in luna mai, gratie majorarii exporturilor realizate prin porturile de la Dunare, a declarat vineri ministrul infrastructurii din Ucraina, Oleksandr Kubrakov,…

- Investitiile straine directe au crescut cu 34- in primele patru luni ale acestui an, la 3,149 miliarde de euro, comparativ cu 2,35 miliarde euro in perioada similara din 2021, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei remise miercuri AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti a transmis marți, 17 mai, ca traficul pe primele 4 luni din 2022 a depasit 3 milioane de pasageri, ceea ce a dus la o cifra de afaceri de 50 de milioane euro, fata de 33 milioane euro bugetat, si la un profit brut de 15,8 milioane euro, dublu fața de cel bugetat.„In…