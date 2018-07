Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii ani, companiile din Romania au inceput sa-si puna problema importului de angajati din tari non-UE, care sa asigure resursa umana in sectoarele in care exista deficit de personal si activitatea risca sa fie intrerupta din aceasta cauza.

- Soferii sunt cei mai cautati in randul angajatorilor din Romania, in timp ce bonele si menajerele se angajeaza cel mai rapid. De asemenea, cresterea salariului este cea mai importanta motivatie pentru schimbarea locului de munca, arata un sondaj realizat de OLX, cel mai mare site de anunturi din…

- Firmele din Romania pot recruta lucratori pe ture mici, pentru a-și acoperi nevoile de personal pe termen scurt, printr-un nou serviciu lansat in luna iunie de platforma de recrutare on-line Bestjobs.

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania , 1184 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Austria – 300 locuri de munca vacante: 100 chelneri, 100 bucatari, 100 cameriste. Pentru locurile de munca din domeniul hotelier ...

- Costul total al fortei de munca in Romania a inregistrat cea mare crestere din randul statelor membre ale Uniunii Europene (UE), in primul trimestru din 2018, comparativ cu perioada similara din 2017, conform datelor publicate de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat). Costul orar al forţei…

- Reprezentantii restaurantelor si hotelurilor s-au aliat si cer guvernului sa modifice legislatia, astfel incat sa poata aduce mai multi muncitori din tari sarace, precum Nepal si Filipine. Deocamdata, au drept de munca doar 7 mii de astfel de lucratori si toate posturile au fost ocupate. Tot mai multi…

- Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, în data de 6 iunie sunt înregistrate aproape 1.000 de posturi pentru români în Spațiul UE.Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 993 locuri…

- Patronii din Romania sunt nevoiți sa suporte costuri tot mai mari cu angajații. In primele 3 luni ale anului 2018 costul orar al fortei de munca (in forma ajustata dupa numarul zilelor lucratoare) a crescut cu 12,72% fata de aceeași perioada a anului 2017, potrivit datelor publicate luni de Institutul…