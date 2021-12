Stiri pe aceeasi tema

- 5GANG, una dintre cele mai apreciate trupe, s-a renunit pentru ultima data la Revelionul Starurilor 2022: Razboiul Generațiilor. Aceștia au facut un moment impresionant, iar Selly a vorbit despre ultimul proiect impreuna.

- Dan Negru a schimbat regulile la Revelionul Starurilor 2022: Razboiul Generațiilor. Prezentatorul TV le-a dezvaluit invitaților ca Andreea Antonescu și Andreea Balan se afla sub maștile celor mai cunoscuți hoți din Casa de Papel, insa sunt nevoiți sa ghiceasca in ce costum se ascund cele doua.

- Loredana, invitata lui Dan Negru de la Revelionul Starurilor 2022: Razboiul Generațiilor, a facut un spectacol de zile mari la miezul nopții. Numaratoarea inversa a inceput, iar vedetele au trecut in 2022 cu mult veselie și un show memorabil.

- Revelionul Starurilor 2022: Razboiul Generatiilor, prezentat de Dan Negru, a debutat in forța la Antena 1. Gazda show-ului n-a stat pe ganduri și, inainte de a aduce Maștile pe scena, a prezentat publicului generațiile care se infrunta in noaptea dintre ani. Bianca Dragușanu a atras toate privirile.

- Dan Negru #deMascaDistracția la Revelionul Starurilor 2022 – Razboiul Generatiilor, vineri, 31 decembrie, de la ora 22:00, la Antena 1. Vedete iubite de marele public, maști spectaculoase in spatele carora se ascund celebritați din diverse domenii, muzica pentru toate gusturile și multa voie buna sunt…

- 11 maști, una mai spectaculoasa decat alta, vor urca in ultima seara din an pe scena Revelionului Starurilor 2022 - Razboiul Generatiilor, prezentat de Dan Negru de la ora 22:00, pe Antena 1. Celebritati din diverse domenii se vor ascunde in spatele acestora, in vreme ce vedetele aflate in platou vor…

- Cel de-al unsprezecelea sezon iUmor se apropie de final, dar nu inainte a-și rasfața fanii cu o ediție speciala de roast, ce va fi difuzata duminica, 12 decembrie, de la 20:00, la Antena 1. Printre invitatii speciali ai editiei, care au urcat pe scena pentru a-i „perpeli” la foc mic pe Delia, Cheloo…

- Cel mai popular cuplu de umor din emisiunile de divertisment din ultimii 30 de ani, Cornel Palade a ”rarit-o” cu Romica Țociu! ”Ne-am certat de la nevasta-sa”, spune Cornel Palade. Nelipsiți amandoi de pe scena, la petreceri, mai ales in platourile de filmare, in accepțiunea publica, Romica Țociu și…