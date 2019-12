Stiri pe aceeasi tema

- O campanie pentru interzicerea pesticidelor si salvarea albinelor a fost demarata de 90 de organizatii din 17 tari ale Uniunii Europene, iar in cazul in care se vor strange un milion de semnaturi de sustinere pana in septembrie 2020, Comisia Europeana si Parlamentul European vor trebui sa ia in considerare…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat miercuri ingrijorata de ''reducerile severe'' propuse pentru viitorul cadrul financiar multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027, informeaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres.Ea a reactionat astfel dupa recenta…

- Noua Lege a pensiilor reprezinta un risc semnificativ la adresa deficitului public in 2020 si in anii urmatori in conditiile in care aceasta contine majorari semnificative ale punctului de pensie in intervalul 2019-2021, arata Comisia Europeana in raportul care contine constatarile misiunii de supraveghere…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, miercuri seara, intrebat fiind daca poate confirma informatia conform careia Adina Valean este propunerea din partea Romaniei agreata de Comisia Europeana, ca Guvernul Romaniei nu a primit nicio instiintare oficiala cu privire la acest aspect."Inca nu am…

- Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, sustine ca Romania traverseaza un moment dificil atat din punct de vedere financiar, cat si din punct de vedere politic. El a dat ca exemplu faptul ca exista institutii publice care nu pot sa-si inchida anul pentru ca nu au un buget. “Este un moment important…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca Dan Nica, nominalizat pentru postul de comisar european, nu a fost respins de Comisia Europeana. ‘Nu a fost respins. Eu respect foarte mult presa si stiu ca presa are un rol foarte important in statul roman, dar atunci cand se vine in spatiul public cu…

- Uniunea Salvati Romania a solicitat, marti, audierea de urgenta in Parlament a Rovanei Plumb, propusa de Guvern pentru postul de comisar european. USR spune ca premierul Viorica Dancila a trimis "abia vinerea trecuta la Parlament informarea privind nominalizarea Rovanei Plumb in Comisia Europeana, dupa…

- USR spune ca premierul Viorica Dancila a trimis "abia vinerea trecuta la Parlament informarea privind nominalizarea Rovanei Plumb in Comisia Europeana, dupa ce toata presa a scris ca, fara informare si audiere, propunerea e nelegala".Potrivit unui comunicat al USR, marti, in Comisia de…