Stiri pe aceeasi tema

- Doar o cincime dintre romani au facut achizitii online in 2018, fata de o medie de 60% inregistrata in Uniunea Europeana (UE), arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Campionii achizitiilor online din UE au fost, anul trecut, locuitorii din Danemarca (84%), Marea…

- În weekendul reducerilor (15 - 17 noiembrie), românii au cumparat și platit online de peste 245 de milioane de lei, în creștere cu 24% în comparație cu 2018. Luând în considerare atât comenzile platite online, cât și cele cu numerar la livrare, românii…

- Romanii care muncesc in strainatate trimit tot mai multi bani in tara, arata datele publicate marti de Eurostat, clasand Romania pe locul doi in Uniunea Europeana din punct de vedere al sumelor trimise in 2018.

- Romanii care muncesc in strainatate au trimis in țara 3 miliarde de euro anul trecut, a doua cea mai mare suma dupa cea trimisa de portughezi Sumele de bani trimise de rezidentii din UE catre tari din afara Uniunii Europene, denumite transferuri personale, s-au ridicat la 35,6 miliarde de euro in 2018,…

- ​O treime dintre românii care intra pe internet joaca online sau descarca jocuri de pe net, potrivit unor date publicate marți de Eurostat, relevante pentru antreprenorii din gaming, un business destul de bine reprezentat și în România. Cite;te mai departe, vezi tot setul de…

- Saracia este una dintre problemele majore ale Romaniei contemporane, in paralel cu corupția. Potrivit datelor Eurostat, in anul 2013, Romania se afla pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește rata saraciei relative, cu un procent de 25,4%.

- Peste un sfert din populatie este supusa riscului de saracie si excluziune sociala, Asa arata un studiu Eurostat care subliniaza ca ne aflam pe locul doi in Uniunea Europeana in ceea ce priveste lipsa conditiilor de baza dupa Bulgaria.

- Incepand cu 14 septembrie 2019, au intrat in vigoare prevederile Regulamentului European 389/2018, act normativ de completare a Directivei Europene 2366/2015 privind Serviciile de Plata. Uniunea Europeana vrea sa securizeze plațile cu cardul, așa incat obliga țarile membre sa adopte reguli…