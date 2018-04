Stiri pe aceeasi tema

- Contribuabilii romani care au obtinut venituri din criptomonede, atat prin minare, cat si prin achizitie de pe burse ori in schimbul vanzarii de bunuri, vor trebui sa declare la Fisc aceste venituri pana la data de 15 iulie 2018, odata cu depunerea Formularului unic 212, atentioneaza expertii EY Romania,…

