Românii sunt campioni la schi. Opt medalii câștigate la Poiana Brașov Romanii se pricep la schi, iar asta o demonstreaza rezultatele obținute la competițiile sportive de profil. La SES CUP 2021, competiție ce a avut loc in perioada 15-19 martie, Romania a obținut opt medalii. Competiția a adunat 60 de sportivi din opt țari diferite. S-au intrecut pe partie schiori din Liban, Lituania, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Slovacia, Ungaria si Romania. Ștefanescu Alexandru Ștefan a caștigat ambele curse, respectiv Slalom Uriaș și Slalom, in timp ce Diana Andreea Rențea s-a clasat pe primul loc la Slalom Uriaș, iar Maria Ioana Cosntantin la proba de Slalom. Competiția… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

