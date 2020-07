Romanii iubesc si mai mult Grecia, in ciuda dificultatilor create de pandemie: "Insula este doar a noastra"/ "Decat sa fac concediul pe litoralul nostru, prefer sa-mi fac 10 teste COVID"

Romanii plecati in vacanta in Grecia spun ca acum, in lipsa aglomeratiilor din anii trecuti, merita si mai mult sa-si petreaca concediile acolo, cu plajele aproape goale si sezlongurile oferite gratis de catre comercianti.



Pe forumurile de pe retelele de socializare acestia sustin ca prefera sa infrunte toate dificultatile de a ajunge in Grecia, decat sa aleaga un concediu pe litoralul romanesc.



"Suntem in Santorini deja de 7 zile si putem spune ca au fost momente in care am avut impresia ca insula este doar a noastra. Atat pe plaje, cat si in toate zonele altadata pline si…