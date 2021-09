Comisia Europeana cere Poloniei și Romaniei sa transpuna, sa puna in aplicare și sa aplice corect normele UE privind siguranța operațiunilor petroliere și gaziere offshore. Comisia a decis joi sa trimita scrisori de punere in intarziere Poloniei și Romaniei pentru ca nu au integrat corect anumite aspecte ale Directivei privind siguranța activitaților offshore in sistemele lor juridice. In aceasta directiva, UE a pus in aplicare un set de norme menite sa contribuie la prevenirea accidentelor și la asigurarea unei reacții prompte și eficiente in cazul producerii unor astfel de accidente. Statele…