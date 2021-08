Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a anuntat marti ca doreste extinderea sistemului de invatamant dual la nivel national si preluarea modelului dezvoltate de unele companii private. El a precizat ca in Planul National de Redresare si Rezilienta este alocata suma de 400 de milioane de euro pentru invatamantul…

- Premierul Florin Citu cere realizarea unui plan de investiții pana in 2028, care sa includa masuri pentru absorbția banilor europeni care vor veni prin Planul Național de Redresare și Reziliența și din bugetul multianual al Comisiei Europene. In total, este vorba de fonduri de peste 75 de miliarde de…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) prevede, la capitolul contributiei componentei „Energie verde” la atingerea obiectivelor UE, obiective prudente, care sa duca la renuntarea la carbune in 2032.

- Din suma de 29,2 miliarde de euro, bani europeni pe care Romania ii așteapta in cadrul PNRR, aproape 10% vor fi redirecționați catre sectorul de Sanatate, potrivit Planului Național de Redresare și Reziliența, dat publicitații miercuri, 2 iunie, de Guvernul Romaniei.Spitalele din Romania nu corespund…

- Sistemul sanitar din Romania se bazeaza pe o infrastructura conceputa acum 50-60 ani, cand nevoia de servicii de sanatate era diferita fata de realitatile de astazi, se arata in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Guvernul vrea sa aloce pentru capitolul Sanatate din PNRR suma de 2,45…

- Președintele a vorbit despre Planul Național de Reziliența și Redresare. „Suntem la mai bine de un an de la debutul pandemiei, care a insemnat in primul rand o criza sanitara fara precedent, dar și o economie masiv afectata. Am depașit impreuna o perioada dificila, care ne-a demonstrat, o data in plus,…

- Planul National de Redresare si Rezilienta este unul „extrem de echilibrat”, care va acoperi „toate segmentele importante, de la Transporturi pana la Sanatate, de la Educatie pana la Mediu, de la UAT-uri si pana la Cercetare si Digitalizare”, a anuntat vicepremierul Kelemen Hunor, potrivit Agerpres…

- Ministrul Transporturilor, Calalin Drula, a declarat ca negocierile privind Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) prevad acordarea a 300 de milioane de euro pentru metroul din Cluj și alte 300 de milioane pentru metroul din București. Momentan, acordarea…