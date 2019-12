Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a anuntat ca, duminica, vor fi trimise in Albania doua aeronave pline cu corturi, saci de dormit, paturi, paturi, saltele si cearsafuri. De asemenea, aeronavele vor aduce in Romania, cele 52 de persoane care au participat in ultimele zile la operatiunile de cautare a supravietuitorilor cutremurului,…

- Romania va trimite catre Albania, grav afectata de cutremurul din 26 noiembrie, ajutoare umanitare constand in corturi, saci de dormit, paturi, paturi, saltele si cearsafuri, informeaza un comunicat de presa...

- Romania va trimite catre Albania, grav afectata de cutremurul din 26 noiembrie, ajutoare umanitare constand in corturi, saci de dormit, paturi, paturi, saltele si cearsafuri, informeaza un comunicat de presa transmis, duminica, de Guvern. "Romania continua demersurile de acordare a asistentei umanitare…

- La cinci zile de la cutremurul devastator din Albania, cei 52 de salvatori romani care au efectuat misiuni de cautare-salvare in zona afectata de seism, se intorc pe 1 decembrie acasa.Guvernul Romaniei a anunțat, duminica, printr-un comunicat, ca țara noastra continua demersurile de acordare a asistenței…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut o convorbire telefonica, vineri, cu omologul sau albanez Gent Cakaj, pe care l-a asigurat de disponibilitatea tarii noastre de a continua sa acorde sprijin Albaniei, dupa cutremurul devastator, si i-a transmis ca in Guvernul de la Bucuresti "sunt…

- Cel puțin 11 persoane au murit și peste 150 au fost ranite in urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,4 care a lovit Albania in primele ore ale dimineții, fiind cel mai puternic seism produs in țara in ultimii 20 de ani.

- Romania trimite in Albania o echipa de cautare – salvare de aproximativ 50 de persoane, dupa ce a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 6,4, a anuntat, marti, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. ‘In urma cutremurului, noi am fost instiintati de catre Protectia Civila Europeana…

- Raed Arafat a anunțat ca Romania trimite o echipa de salvare in Albania. Vor fi trimise doua avioane militare care vor avea la bord, printre altele, și o echipa de cautare - salvare, potrivit Digi24. 52 de romani vor ajunge, cu doua avioane MapN, in cursul zilei de marți, pentru a ajuta la cautarea…