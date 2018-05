Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe state europene, printre care si Romania, risca sa fie sanctionate de Comisia Europeana pentru ca nu au luat masuri de reducere a poluarii. Potrivit unor surse citate de Die Welt, Comisia Europeană ar putea reclama la Curtea Europeană de Justiţie statele în care se depăşeşte…

- Liderii Frantei, Germaniei, Statelor Unite si Regatului Unit afirma joi, intr-un comunicat comun, ca responsabilitatea atacului cu neurotoxina de la Salisbury, pe 4 martie, impotriva fostului spion rus Serghei Skripal, revine Rusiei , anunța BBC . Liderii celor 4 state condamna ”prima utilizare ofensiva…

- Oprișan, despre protestatarii veniți la Congresul PSD: ”Ne facem de ras in lume” . In momentul in care a sosit la Congresul PSD, șeful Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a declarat ca ”ne facem de ras in lume” din cauza protestatarilor anti-PSD, prezenți și ei in fața Salii Palatului din…

- Comisarul european insarcinat cu Transporturile a pledat miercuri, in presa germana, in favoarea introducerii unor taxe rutiere urbane asupra vehiculelor diesel in Europa, in vederea evitarii introducerii unor interdictii de circulatie, considerate ”frustrante”, relateaza AFP. In contextul in care dezbaterea…

- Comisia Europeana va da Romania in judecata la Curtea Europeana de Justitie, daca Parlamentul de la Bucuresti va adopta amendamentele aduse Ordonantei de Urgenta 64/2016 din sectorul gazelor naturale, a declarat, marti, comisarul european pentru Energie, Miguel Arias Canete, intr-o intalnire la Bruxelles…

- „Dupa unele estimari, 23.000 de decese au loc anual in Romania din cauza poluarii aerului cu anumite particule. Peste 1.800 de morti premature sunt atribuite poluarii cu bioxid de azot. Aceste morti premature au loc in fiecare an si este important sa lucram pentru a combate aceasta problema”, a afirmat…

- "Dupa unele estimari, 23.000 de decese au loc anual in Romania din cauza poluarii aerului cu anumite particule. Peste 1.800 de morti premature sunt atribuite poluarii cu bioxid de azot. Aceste morti premature au loc in fiecare an si este important sa lucram pentru a combate aceasta problema", a afirmat…

- In calitate de contributori neti la bugetul comunitar, Germania si Italia sunt de acord ca in viitorul buget al UE fondurile trebuie directionate cu prioritate catre marile provocari europene, adica migratia, apararea comuna, cercetarea si dezvoltarea, au subliniat Merkel si Gentiloni intr-o conferinta…