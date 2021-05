Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 12 tari ale Uniunii Europene au incredere ca pot vaccina 70% din populatie impotriva Covid-19 pana la jmatatea lui iulie, a declarat marti comisarul pentru piata interna Thierry Breton, transmite Reuters.

- Secretary of State in the Health Ministry Andrei Baciu said on Tuesday that Romania ranks 4th in the European Union in terms of immunization with two doses of anti-COVID vaccine and 17th in the world. "Romania ranks, at the level of the European Union, on the 4th place, if we look at the two-dose…

- Conducerea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), forul care conduce din punct de vedere profesional activitatea magistraților din Romania, a cerut in plina pandemie, una dintre cele mai mari majorari salariale: 25%. Cat caștiga un judecator din Romania și cat caștiga unul din alte state ale UE,…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, joi, un miliard de lei de la banci prin doua emisiuni de titluri de stat, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Astfel, Finantele au atras 500 milioane de lei printr-o emisiune de obligatiuni cu maturitate la 114 de luni, la…

- A fost identificata in Romania o noua varianta de coronavirus, prezentand atat caracteristicile tulpinii britanice B1.1.7, cat si mutatia E484K, care potrivit unor studii poate reduce eficienta vaccinurilor impotriva virusului.

- Analistul politic Sarmiza Andronic e de parere ca omul forte al actualei guvernari este europarlamentarul Dacian Cioloș, președintele PLUS. Ea a aratat ca cele mai influente poziții sunt ocupate de oamenii din PLUS, iar cele care au revenit USR sunt ocupate tot de oameni pro-Cioloș. "Astazi,…

- India se confrunta cu un al doilea val sever al pandemiei Covid-19, cu un numar de 93.249 de noi cazuri de infectare raportate duminica, un nou record pentru ultimele cinci luni, transmite DPA: Din cauza ingrijorarilor cu privire la suprasolicitarea sistemului medical, premierul Narendra Modi…

- Senatorul USRPLUS, Marius Bodea, a publicat pe pagina lui de Facebook o imagine cu teancuri documente, aflate pe holul instituției și acuza instituția ca le-a lasat acolo fara sațina cont ca oricine trece pe acolo le poate lua sau distruge. Contactați de Libertatea, reprezentanții ANAF spune ca acolo…