"Ne imprumutam in fiecare zi mai ieftin decat ne imprumutam cu o zi mai devreme. La inceputul anului am anuntat necesarul de finantare pentru 2020, 87 de miliarde de lei. Acest necesar vine din doua surse mari: deficitul bugetar, care inseamna 3,6% din PIB plus ce vine din urma. Sa platim datoriile contractate in urma. Asta este jumatate, peste 40 de miliarde. Datorii ajunse la scadenta, refinantari de datorii si dobanzi", a declarat Forin Citu, la Digi 24.