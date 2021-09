Dupa mii de kilometri parcurși, sute de ore de filmare și 10 ani de pre-producție, cel mai mare proiect de film documentar dedicat naturii din țara noastra, Romania Salbatica, se lanseaza oficial astazi, 17 septembrie, pe marile ecrane. In prima saptamana de proiecții filmul va putea fi vazut in peste 80 de cinematografe din 40 de orașe din țara. PROGRAM Premiera de Gala, de la Amfiteatrul „Mihai Eminescu” din capitala, a strans peste 1500 de oameni care s-au bucurat in aer liber de imaginile spectaculoase surprinse de Dan Dinu și Cosmin Dumitrache. In deschidere, actrița Monica Birladeanu, unul…