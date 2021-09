Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut, in Uniunea Europeana 74% dintre cei cu varsta cuprinsa intre 16 si 74 de ani care au utilizat internetul in precedentele trei luni au vizionat servicii de streaming TV sau redare video prin internet, cel mai redus procent de persoane care au utilizat astfel de servicii fiind in Romania…

- Lucrarile din constructii au inregistrat un avans de 2,8% in zona euro si de 3,5% in Uniunea Europeana, in iunie, comparativ cu perioada similara din 2020. Cele mai semnificative cresteri sunt inregistrate in Ungaria (27,7%), Romania (10,2%) si Austria (10%), arata datele publicate miercuri de Oficiul…

- Numarul orelor efectiv lucrate la locul de munca principal in Uniunea Europeana a scazut anul trecut cu 12% comparativ cu 2019, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Numarul orelor lucrate a scazut cu aproape 10% in Romania. Aceasta scadere poate fi explicata…

- Anul trecut, 41% din populatia UE cu varsta intre 25 si 34 de ani avea studii superioare complete, Romania fiind pe ultimul loc in Uniunea Europeana la nivelul de educatie tertiara, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), informeaza Agerpres. In conditiile…

- Consumul individual efectiv (AIC) per capita exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS), un indicator al nivelului bunastarii gospodariilor, a continuat sa creasca in Romania in 2020, ajungand la 79% din media Uniunii Europene, de la 78% din media UE in 2019 si 63% din media UE in…

- Rata locurilor de munca vacante din Uniunea Europeana s-a situat la 2% in primul trimestru din 2021, in crestere de la 1,8% in precedentele trei luni si in perioada similara din 2020, arata datele prezentate, miercuri, de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In primul trimestru din…

- Numarul angajatilor a scazut cu 0,3% in zona euro si cu 0,2% in UE, in primul trimestru din 2021, comparativ cu precedentele trei luni, arata datele publicate ieri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat) si preluate de Agerpres. In trimestrul patru din 2020, numarul angajatilor a urcat cu 0,4%…

