- Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat o crestere de 28,9% in luna septembrie 2019, comparativ cu luna septembrie 2018, acesta fiind cel mai mare avans in randul statelor membre UE, arata datele publicate marti de Eurostat. Comparativ, la nivelul Uniunii Europene lucrarile…

- Romania s-a aflat printre statele Uniunii Europene cu un avans semnificativ al economiei in trimestrul trei din 2019 comparativ cu precedentele trei luni, arata estimarea preliminara publicata joi de Oficiul european de Statistica (Eurostat). Nu sunt disponibile datele pentru Estonia,…

- Datoria guvernamentala a Romaniei, ca procent din Produsul Intern Brut, a crescut usor in trimestrul al doilea al acestui an pana la 34,2%, de la 34,1% la finele primul trimestru, acesta fiind cel mai mic avans inregistrat in randul statelor membre ale Uniunii Europene, arata datele publicate marti…

- Pretul locuintelor a crescut cu 1,7% in zona euro si cu 1,6% in Uniunea Europeana, in trimestrul doi din 2019, comparativ cu precedentele trei luni, in Romania fiind inregistrat tot un avans de 1,6%, potrivit datelor publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat), potrivit Agerpres.…

- 14 state membre ale Uniunii Europene au inregistrat in trimestrul doi din 2019 deficite de cont curent, cele mai mari fiind in Marea Britanie (minus 27 miliarde euro), Irlanda (minus 26,5 miliarde euro), Franta (minus 3,9 miliarde euro), Finlanda (minus 3,6 miliarde euro) si Romania (minus 3,4 miliarde…

- Costul total al fortei de munca in Romania a inregistrat cea mare crestere din randul statelor membre ale Uniunii Europene (UE), in trimestrul doi din 2019, comparativ cu perioada similara din 2018, conform datelor publicate vineri de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat).In trimestrul…

- Ungaria si Romania au inregistrat cele mai mari ritmuri de crestere economica din Uniunea Europeana, in trimestrul al doilea, arata o estimare publicata vineri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).

