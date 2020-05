România, printre cele mai curajoase țări din Europa! Cine a reușit să facă acest lucru Potrivit acestuia, Romania este una dintre cele mai curajoase tari din estul continentului, prin crearea de institutii cu mandate clare de combatere a coruptiei la toate nivelurile. „Lupta anticoruptie este in continuare, alaturi de consolidarea statului de drept, una dintre ariile prioritare pentru Romania, atat pe plan national, cat si din perspectiva europeana. Romania este una dintre cele mai curajoase tari din estul continentului, prin crearea de institutii cu mandate clare de combatere a coruptiei la toate nivelurile, inclusiv la nivel inalt, institutii ce si-au demonstrat in timp rezilienta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Andrew Noble, afirma ca decizia CEDO in cazul fostei sefe a DNA, Laura Codruta Kovesi, "sta drept marturie a eficientei eforturilor” tuturor institutiilor din sfera combaterii coruptiei in Romania. "Acest caz va ramane unul de referinta pentru toti cei angrenati…

- Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Andrew Noble, afirma ca decizia CEDO in cazul fostei sefe a DNA Laura Codruta Kovesi "sta drept marturie a eficientei eforturilor” tuturor institutiilor din sfera combaterii coruptiei in Romania.

- Ambasadorul britanic, Andrew Noble, a aratat, in discursul sustinut cu ocazia aniversarii a 15 ani de activitate a Directiei Generale Anticoruptie, ca Romania este una dintre cele mai curajoase tari din estul continentului, prin crearea de institutii cu mandate clare de combatere a coruptiei la toate…

- Victoria fostei șefe a DNA la CEDO este o confirmae a faptului ca, și fara sprijin politic, instituțiile anti-corupție din Romania și-au respectat mandatul, este de parere ambasadorul Marii Britanii la București, Andrew Noble, care spune despre cazul KOveși ca va ramane unul de referința. „Chiar și…

- CEDO are dreptul de a judeca doar cazuri deja judecate in tarile europene, si anume le judeca numai sub aspectul respectarii drepturilor omului in cursul proceselor judiciare. Laura Codruta Kovesi nu a trecut printr-un proces de acest fel, prin urmare nu avea de ce sa apeleze la CEDO, iar CEDO nu avea…

- Laura Codruța Kovesi, solicitata de presa din Romania, dupa ce a caștigat la CEDO, a transmis punctul sau de vedere legat de acest proces. Nu vrea despagubiri banești, fiindca pana la urma poporul va plati acești bani, ci o reparatie simbolica de incurajare a procurorilor care au fost sub presiune,…

- Laura Codroța Kovesi a avut o prima reacție dupa victoria de la CEDO, in cazul procesului intentat statului roman. Fosta șefa a DNA a spus ca nu a cerut despagubiri banești, iar decizia CEDO insemna o reparație simbolica pentru toți magistrații harțuiți in ultimi ani.“Aceasta decizie a Curții Europene…

- Fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, a comentat, marti, decizia Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) care a hotarat ca Romania a incalcat drepturile omului in cazul demiterii fostei sefe DNA, Laura Codruta Kovesi, spunand ca el si-a indeplinit doar rolul de ministru al Justitiei.