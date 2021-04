România, pe locul 8 în Europa la spionajul utilizatorilor de telefoane mobile Romania s-a clasat pe locul 8 in Europa in privinta incidentei cazurilor de stalkware, un software de supraveghere instalat pe telefoanele mobile cu scopul de a spiona victimele fara acordul lor, arata o statistica publicata de Kaspersky. Conform raportului „The State of Stalkerware 2020“, la nivel global, aproape 54.000 de utilizatori de telefonie mobila au fost afectati de acest fenomen, in scadere, totusi, fata de anul precedent, cu 67.500 de utilizatori afectati de acest software. „Stalkerware este o forma de cyber-violenta si un fenomen global care afecteaza tari indiferent de marime, societate… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

