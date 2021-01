Stiri pe aceeasi tema

- Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a precizat, in contextul raspandirii in mediul online a unei informatii inselatoare, ca majoritatea tarilor afectate de pandemie au reusit sa izoleze virusul in laborator, printre acestea fiind si Romania,…

- A cincea transa de vaccin anti-COVID de la Pfizer BioNTech, care consta in 87.750 de doze, va ajunge luni in Romania, pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara. Potrivit unui comunicat al Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19,…

- In ultimele 24 de ore au fost vaccinate aproape 14.000 de cadre medicale. Cifrele sunt puțin in scadere fața de ziua precedenta, cand s-au vaccinat peste 15.000 de persoane.Numarul total de persoane vaccinate impotriva COVID-19 cu serul Pfizer/BioNTech a ajuns miercuri la 154.268, dupa ce, in ultimele…

- Luni, 11 ianuarie, a sosit in Romania a patra tranșa de vaccin de la Pfizer BioNTech, intr-un transport aerian de 150.150 doze, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara, conform Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19.

- In ultimele 24 de ore au fost vaccinate aproape 6.000 de cadre medicale, in scadere cu peste 3.600 de persoane fata de ziua precedenta.Numarul total de persoane vaccinate impotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer/BioNTech a ajuns duminica la 108.294, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost vaccinate 5.993…

- Medicul militar Valeriu Gheorghița, coordonatorul Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19, a fost prezent la Institutul Matei Balș pentru a asista la administrarea primelor doze și a raspuns la mai multe intrebari legate de prezența noii tulpini a…

- Medicul Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 a facut primele declarații dupa sosirea a 10.000 de doze de vaccin anti-coronavirus in Romania. „Este ziua in care primim prima tranșa de vaccinuri anticoronavirus, e o tranșa…

- Școlile s-ar putea redeschide in siguranța in formatul fața in fața, la sfarșitul lunii martie-inceput de aprilie, dupa ce se incheie a doua etapa de vaccinare anti-Covid, care vizeaza cadrele didactice, varstnicii și persoanele din categoriile vulnerabile, potrivit lui Valeriu Gheorghița, președintele…