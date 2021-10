România, noua Lombardia din cauza pandemiei. Gheorghiță: Spitalele sunt copleșite Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a facut o comparație tragica, in cadrul unor declarații pe care le-a dat dupa ce s-a vaccinat cu a treia doza de ser anti-Covid. Medicul militar a avertizat ca Romania se afla in situația Lombardiei, regiunea din Italia, care anul trecut a fost pusa la pamant din cauza pandemiei de coronavirus. Raspunsul colonelului este ingrijorator. “Mi-e teama ca deja suntem in acest scenariu (in care a fost Italia n.r.). Este cat se poate de evident ca spitalele si unitatile de primiri urgente sunt asaltate, sunt coplesite in momentul de fata de pacienti… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

