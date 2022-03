România: Măsurile proactive, de incluziune, pentru copiii refugiaţilor ucraineni Consilierul de stat Madalina Turza a anuntat sambata, la finalul reuniunii task-force-ului pentru gestionarea situatiei din Ucraina, ca, in faza a doua de dezvoltare a masurilor de protectie, Guvernul de la Bucuresti are in vedere adoptarea unor masuri de protectie, proactive, de incluziune pentru copiii refugiatilor ucraineni. “In grupul de lucru de pe zona de educatie, din care fac parte experti pe educatie, UNHCR, ong-uri cu expertiza pe domeniu, se vor crea acele masuri proactive de incluziune, inclusiv se discuta deja despre curriculum adaptat nevoilor copiilor ucraineni, despre instrumente… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

