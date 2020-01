Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a deciziei luate la Reuniunea Consiliului Nord-Atlantic la nivel de ambasadori de luni, 6 ianuarie, de a suspenda temporar misiunea de instruire a trupelor irakiene, pe fondul escaladarii tensiunilor din Orientul Mijlociu, Ministerul Apararii Nationale a intreprins masurile necesare pentru…

- Jurnalist: Daca imi permiteti un follow-up la situatia din Orientul Mijlociu. Exista vreo implicatie speciala pentru Romania, alta decat pentru Uniunea Europeana, in conditiile in care Romania are un Parteneriat Strategic cu Statele Unite si gazduim scutul de la Deveselu? Aveti o ingrijorare particulara…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a discutat pentru prima oara, in timpul unei conferințe de prese susținute in Bavaria, despre criza din Iran, afirmand ca "situația ne privește, fiindca noi avem foarte mulți cetațeni romani care traiesc și muncesc in zona Orientului Mijlociu".Klaus Iohannis a…

- Klaus Iohannis a avut marți o prima reacție la tensiunile dintre SUA și Iran, dupa uciderea generalului Qassem Soleimani. Șeful statului a punctat ca Romania are militari in Irak, aceștia facand parte din forțele NATO de instruire: „O parte din militarii noștri au fost deja relocați. De asemenea,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, sambata, un mesaj pe Twitter in care subliniaza necesitatea detensionarii situatiei din Orientul Mijlociu. "Romania este profund ingrijorata cu privire la evolutiile din Orientul Mijlociu dupa atacurile asupra Ambasadei Statelor Unite in…

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) monitorizeaza indeaproape situatia din regiunea Orientului Mijlociu dupa ce influentul general iranian Qassem Soleimani a fost ucis intr-un raid american in Irak, unde alianta desfasoara o misiune de instruire, informeaza dpa si AFP. "NATO…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomanda cetațenilor romani sa iși amane eventualele planuri de calatorie in Irak și in “zona extinsa a Orientului Mijlociu” pe fondul situației actuale tensionate. “Avand in vedere escaladarea tensiunilor in zona Orientului Mijlociu, generata de ultimele evenimente…

