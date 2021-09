ROMÂNIA, la Jocurile Paralimpice de vară Tokyo 2020 Jocurile Paralimpice (JP) sunt Jocurile Olimpice (JO) pentru sportivii cu handicap, prin diferite tipuri de dizabilitate sau dezavantaj. Prima data s-au organizat in aceeași zi cu inceputul JO de vara Londra 1948 (29 iulie), la Spitalul Stoke Mandeville (SUA), pentru sportivi in fotolii rulante, de catre dr. Ludwig Guttmann – medic specialist in leziunile coloanei vertebrale. Prima ediție oficiala a JP s-a desfașurat in anul 1960, in paralel cu JO de vara de la Roma, iar de la JO de vara Barcelona 1992, se desfașoara la trei saptamani dupa fiecare JO de vara, in același loc, ca acestea. Simbolul… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Flacara olimpica a ajuns, vineri, 20 august, in capitala Japoniei, Tokyo, unde, in perioada 24 august-5 septembrie, se vor desfasura intrecerile Jocurilor Paralimpice. Competitia va debuta in conditii delicate, Japonia confruntandu-se cu un numar record de infectari cu virusul Covid-19. Numarul de infectii…

- La fel ca în cazul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, competițiile paralimpice din capitala Japoniei se vor desfașura fara spectatori. Din cauza situației grele din Afganistan, delegația paralimpica a țarii nu va putea participa la Tokyo.Forurile internaționale au decis ca Jocurile Paralimpice…

- Ediția de anul acesta a „Marșului factorilor poștali" va avea loc in municipiul Falticeni, in data de 14 august. Competiția este organizata de Oficiul Județean de Poșta Suceava, in colaborare cu Sindicatul Lucratorilor Poștali din Romania – filiala Suceava și cu sprijinul ...

- Sase orase - Craiova, Satu Mare, Targu-Jiu, Targu Neamt, Targu Secuiesc si Vaslui - au aplicat pentru titlul de Capitala Tineretului din Romania, editia 2023. "A sasea editie a programului Capitala Tineretului din Romania aduce un numar de sase orase aplicante pentru titlul de Capitala Tineretului din…

- Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo au anuntat, duminica, 26 de noi cazuri de coronavirus la persoane in legatura cu competitia, totalul ajungand astfel la 430, informeaza Kyodo News, citata de News.ro. Printre aceste 26 de cazuri noi nu este nici un sportiv. Este pentru a treia zi consecutiva…

- Titlul olimpic pe echipe la gimnastica artistica feminina a revenit, marti, Rusiei, urmata pe podium de SUA si Marea Britanie. SUA, cu Biles retrasa dupa prima rotatie, a ratat astfel sansa de a depasi România la titluri olimpice pe echipe, în timp ce Rusia se încoroneaza în…

- Un jucator ceh de volei pe plaja este al treilea sportiv din Satul Olimpic de la Tokyo care a fost testat pozitiv la Covid-19.Ondrej Perusic a avut rezultate pozitive, duminica, în timpul testelor zilnice efectuate în sat, a declarat seful delegatiei cehe, Martin Doktor."Nu…

- Vineri, Gazeta Sporturilor aduce cititorilor sai, gratuit, Ghidul EURO 2020. Campionatul European de fotbal va fi momentul de varf al inceputului verii. Competiția vine cu o noua varianta de desfașurare cu meciuri pe tot cuprinsul Europei. In premiera, Romania va gazdui partide de Campionat European,…