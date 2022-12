Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Antony J. Blinken se va afla in Romania, in perioada 28-30 noiembrie, pentru a participa la Reuniunea miniștrilor de externe ai NATO, potrivit Ambasadei SUA la Bucuresti.

- Premierul a prezidat reuniunea Comitetului interministerial de coordonare a PNRR, la care au participat și oficiali din partea Comisiei Europene. Ciuca a pus accent pe indeplinirea țintelor și jaloanelor asumate de Romania in PNRR, in contextul multiplelor crize cu care se confrunta Europa.

- Senatul organizeaza marți, la initiativa presedintelui interimar Alina Gorghiu, Conferinta internationala "Femeile parlamentare din Romania si promovarea egalitatii de gen ca angajament national".

- ​​USR, PMP și Forța Dreptei poarta discuții in perspectiva constituirii unui nou pol de dreapta pe scena politica romaneasca, ca alternativa la PNL. Discuțiile sunt deocamdata preliminare, insa Catalin Drula și Ludovic Orban au participat sambata la consituirea Ligii Aleșilor Locali ai PMP, partid condus…

- Viorica Dancila , devenita foarte vocala in ultima vreme, a facut iar dezvaluiri. Dezvaluirile Vioricai Dancila ating probleme la ordinea zilei… Fostul premier a vorbit la un post de televiziune despre guvernul Ciuca, dar și despre Schengen și chiar razboi! „Acest Guvern a imprumutat in numele poporului…

- Ana Beatrice (www.b1tv.ro) Ziua Armatei Romaniei este sarbatorita, marti, printr-o serie de manifestari organizate in principalele garnizoane din tara, in bazele militare din teatrele de operatii unde sunt dislocati militarii romani, in statele in care Romania are acreditati atasati ai apararii si in…

- Inainte ca premierul olandez Mark Rutte sa ajunga in Romania, pentru o vizita pe care o va face miercuri, cand urmeaza sa mearga, alaturi de președintele Iohannis și de premierul Ciuca, la baza militara de la Cincu, ambasadorul Olandei la București a facut o serie de precizari cu privire la dezideratul…

- Și-a dat Cimpeanu zilele trecute demisia de la educație. Și, probabil, se antreneaza pe margine cine știe ce soldat iohannesian și mai fidel, și mai pus sa implementeze un proiect eșuat din start numit „Romania educata”. Singura mare reușita a mandatelor lui Iohannis este ca nu se da in laturi de la…