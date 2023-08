Stiri pe aceeasi tema

- Romanul din diaspora care se intoarce in Romania vine cu inima indoita intrebandu-se ce va gasi anul acesta, deoarece din mesajele schimbate cu prietenii constata o profunda stare de lehamite și dezinteres general. Apoi, informațiile din massmedia sunt mai mult sub forma de opinii,așa incat trebuiesc…

- Directorul centralei nucleare (CNE) de la Cernavoda , Valentin Ovidiu Nae, primește in mana peste 10.000 de euro lunar, dublu fața de directorul Nuclearelectrica, Cosmin Ghița. Șeful CNE a terminat Facultatea de Fizica din cadrul Universitații din București pe specializarea Tehnologia Semiconductorilor.…

- Rachetele lansate de navele de lupta rusesti vizeaza si obiective aflate foarte aproape de Romania, a afirmat, marti, ministrul Apararii, Angel Tilvar. „Acest razboi a transformat o parte a Marii Negre intr-o zona de conflict. Rachetele lansate de navele de lupta rusesti lovesc orase si elemente de…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a discutat luni cu ministrul roman de Externe, Luminita Odobescu, a anuntat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Matthew Miller. Convorbirea vine dupa ce Rusia a atacat porturi ucrainene la Dunare aflate in imediata vecinatate a Romaniei. Ministrul…

- Sociologul Dan Dungaciu critica dur Guvernul Romaniei, evidențiind lipsa de ambiție și proiecte majore asumate la nivel executiv in comparație cu statele europene și vecinii maghiari și ucraineni. El sugereaza ca poziția slaba a Guvernului a determinat o atitudine sfidatoare din partea statelor din…

- Anuntul a fost facut joi, 18 mai, de seful Guvernului de la Chisinau, Dorin Recean, la Forumul de Securitate din regiunea Marii Negre si Balcani, organizat la Bucuresti, informeaza Agerpres."Republica Moldova este atacata hibrid. La Chisinau inca nu cad rachete, asta datorita ucrainenilor, dar Republica…

- Jurnalistul Radu Tudor citeaza in ultimul sau articol de pe blog analiza congressmanul american republican Mike Rogers, președintele Comitetului pentru Forțele Armate din Congres, care vorbește despre rolul țarilor din Estul Europei in NATO, in contextul conflictului declanșat de Rusia in Ucraina. „Romania…