România este una dintre ţările UE cu cele mai puţine jafuri la 100.000 de locuitori Numarul cazurilor de jaf raportate la politie in Romania a fost in anul 2017 de 16 la 100.000 de locuitori, singurele state membre care se situeaza mai bine decat Romania la acest capitol fiind Ungaria si Slovacia (ambele cu 9 cazuri de jaf la 100.000 de locuitori), Slovenia (12), Cipru (14), Estonia si Cehia (ambele cu 15 cazuri de jaf la 100.000 de locuitori), arata datele publicate joi de Eurostat.



La polul opus sunt Belgia, unde in 2017 au fost raportate 167 de cazuri de jaf la 100.000 de locuitori, urmata de Franta (150), Spania (144), Anglia si Tara Galilor (132) si Portugalia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

