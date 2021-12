România debutează vineri la Mondial! Vezi programul complet şi cine transmite meciurile! Romania face parte din grupa C la Campionatul Mondial de handbal feminin ediția 2021 alaturi de echipele Iran, Kazakhstan si Norvegia. Meciurile naționalei de la Mondialul din Spania vor fi transmise, incepand cu 3 decembrie, de Digisport, Look Sport și Telekom Sport. Programul partidelor este urmatorul: 3 decembrie – Romania – Iran, Norvegia – Kazakhstan; 5 decembrie – Romania – Kazakhstan, Norvegia – Iran; 7 decembrie – Kazakstan – Iran, Norvegia – Romania. Primul meci al CM din Spania va avea loc miercuri seara, 1 decembrie 2021, intre Spania si Argentina, in grupa H. 32 de echipe nationale… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 1 decembrie și pana pe 19 decembrie are loc turneul final al Campionatului Mondial de handbal feminin in Spania. Echipa Romaniei face parte din Grupa C, alaturi de Norvegia, Iran și Kazahstan. Oficial știm ca patru fete de la CS Minaur vor face deplasarea in Spania, respectiv Cristina…

- ​Campionatul Mondial de handbal feminin se apropie de start, la competiția gazduita de Spania urmând sa participe în premiera 32 de echipe. Primul meci al turneului final este cel dintre țara organizatoare și Argentina (1 decembrie). România se prezinta la start fara cea mai importanta…

