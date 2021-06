Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina trebuie sa recunoasca inexistența limbii moldovenești. Asta i-a transmis ministrul de Externe al Romaniei, Bogdan Aurescu, omologului sau ucrainean, Dmitro Kuleba, in cadrul unei intrevederi pe care cei doi au avut-o la Forumul de Diplomație de la Antalya.

- Klaus Iohannis: declarație la summitul NATO Presedintele Klaus Iohannis Foto: presidency.ro Situatia de securitate în zona Marii Negre ramâne o preocupare, iar masarea recenta a trupelor si a tehnicii militare rusesti la granita cu Ucraina si în Crimeea, ocupata ilegal, reprezinta…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, o convorbire telefonica cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, la solicitarea inaltului demnitar ucrainean, despre situatia ingrijoratoare de securitate din regiune, dar si despre stadiul si perspectivele relatiei bilaterale dintre Romania si Ucraina.…

- Ministrul roman al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a gazduit vineri, la Bucuresti, in cadrul reuniunii Trilaterale pe teme de securitate Romania-Polonia-Turcia, o sesiune speciala de lucru cu participarea ministrilor afacerilor externe din Georgia, David Zalkaliani, si Ucraina, Dmytro Kuleba, context…