- Necesarul pentru consum al Romaniei va fi asigurat, chiar daca productia de cereale s-ar injumatati Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, spune ca este prea devreme pentru a avansa o eventuala crestere a pretului painii in toamna acestui an din cauza secetei suprapuse pe criza generata de noul coronavirus.…

- Profesorul Mauro Ferrari, care iși incepuse mandatul de patru ani la 1 ianuarie, și-a prezentat marți dupa-amiaza demisia președintelui comisiei UE, Ursula von der Leyen. "Am fost extrem de dezamagit de raspunsul european la Covid-19", a spus el intr-o declarație pentru Financial Times. ERC,…

- Ministrul Agriculturii din Italia, Teresa Bellanova, vrea neaparat un acord cu țarile din Europa de Est și pentru a readuce lucratorii sezonieri in campurile italiene. Romanii reprezinta o treime din forța de munca sezoniera pe campurile din Italia.Agricultura italiana are nevoie ca de aer de muncitorii…

- Comisia Europeana a propus luni 'restrictionarea' calatorilor 'non-esentiale' spre Uniunea Europeana pentru o perioada initiala de 30 de zile, in contextul in care Europa a devenit noul epicentru al pandemiei cu noul coronavirus, transmit AFP si Reuters.'Cu cat vor exista mai putine calatorii,…

- Comisia Europeana a propus luni ‘restrictionarea’ calatorilor ‘non-esentiale’ spre Uniunea Europeana, cu unele derogari, pentru o perioada initiala de 30 de zile, in contextul in care Europa a devenit noul epicentru al pandemiei cu noul coronavirus, transmit AFP si Reuters. ‘Cu cat vor exista mai putine…

- Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE) de la 1 februarie a dus la un efect neașteptat: statele membre trebuie sa gaseasca intre 60 și 75 de miliarde de euro pentru proiectul multianual de buget. Romania risca sa primeasca mai puțini bani și sa fie obligata sa iși inchida termocentralele,…