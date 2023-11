Stiri pe aceeasi tema

- Romania obține un succes istoric dupa ce a trecut de Kazakhstan in finala Campionatului Mondial de Minifotbal. Romania este noua campioana mondiala la minifotbal! „Tricolorii” au invins dramatic Kazahstanul in ultimul act. A fost 2-2 la finalul timpului regulamentar, a ramas 2-2 dupa reprizele de prelungire.…

- Echipa Romaniei a castigat in premiera Cupa Mondiala de minifotbal, sambata seara, in emiratul Ras Al Khaimah (Emiratele Arabe Unite), dupa o victorie dramatica in finala cu Kazahstanul, cu scorul de 12-11, la loviturile de departajare.

- Echipa țarii noastre s-a calificat, vineri, in finala Campionatului Mondial de minifotbal din Emiratele Arabe Unite, dupa ce a invins Ungaria cu 3-0 in semifinale. Golurile au fost marcate de Mircea Ungur (min.5), Mircea Popa (26) și Marius Balogh (36). In finala, Romania va intalni, sambata, pe invingatoarea…

- Echipa Romaniei s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale de minifotbal din emiratul Ras Al Khaimah (Emiratele Arabe Unite), joi, dupa ce a invins formatia gazda cu scorul de 2-0.Tricolorii s-au impus prin golurile marcate de Andrei Gabriel Sumalan (2) si Andrei Cosmin Balea (19), potrivit Agerpres.…

- Reprezentativa Romaniei de la Cupa Mondiala de Minifotbal 2023 a debutat cu dreptul in primul meci disputat joi, 26 octombrie, impotriva Sudanului. Meciul s-a incheiat cu victoria tricolorilor, dupa un scor remarcabil de 10-1. Astfel, singura naționala de fotbal a Romaniei care are șansa de a-și adjudeca…