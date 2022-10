Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a publicat ultime declarație a premierului Nicolae-Ionel Ciuca privind situația aprovizionarii cu gaze a Romaniei in perspectiva iernii ce se apropie. „Depozitele de gaz din Romania au depașit, azi, cota de umplere de 90 la suta. Avem cu 477 milioane de metri cubi de gaz depozitați…

- ”Societatile de asigurare inregistrate in Romania au realizat prime brute subscrise (PBS) de 8,76 miliarde de lei, in prima jumatate a acestui an, releva datele agregate in Raportul privind evolutia pietei de asigurari in semestrul I 2022. Acestor sume li se adauga subscrierile locale ale companiilor…

- Banca Transilvania, cea mai mare banca din Romania, a realizat un profit net de 907 milioane lei in primul semestru al anului, in urcare cu 0,7- fata de aceeasi perioada a anului trecut (901,03 milioane lei). Profitul net al Grupului Banca Transilvania a crescut cu 3- in prima parte a anului, la 1,046…

- Profitul net al Grupului Banca Transilvania a crescut cu 3% in prima parte a anului, la 1,046 miliarde lei, de la 1,015 miliarde lei in primul semestru al anului trecut. Veniturile operationale ale Grupului BT au crescut cu 17,6%, pana la 2,83 miliarde lei (fata de 2,41 miliarde lei in semestrul 1 din…