- Tronsonul de autostrada Rasnov-Cristian, varianta ocolitoare a municipiului Bacau si lotul 1 al autostrazii Sebes-Turda vor fi gata pana la sfarsitul acestui an, a dat asigurari, joi, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, in cadrul conferintei online RoInvest. "Am preluat in noiembrie anul trecut…

- Dupa ce au fost deschiși traficului circa 25 de kilometri noi de autostrada pana acum in acest an, ministrul Transporturilor spera sa mai inaugureze inca 45 de kilometri de autostrada. Pe doua tronsoane vorbim de posibile deschideri cu mult inaintea termenelor contractuale, dar pe alte tronsoane discutam…

- Americanii vor sa finanțeze construirea unei autostrazi și a unei linii de cale ferata care sa lege portul Constanța de portul Gdansk din Polonia, a declarat vineri ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman.”Vom incepe derularea unui nou proiect pentru Romania, impreuna cu Polonia, pentru construirea…

- Imagini de pe noul tronson de autostrada din Romania, dat vineri in folosința. Membrii Asociatiei ”Pro Infrastructura” au postat pe Facebook imagini de la inaugurarea bucații de 18 kilometri din autostrada A3. Este vorba despre segmentul Iernut-Chețani, care a fost dat in folosința oficial in cursul…

- Patru romani au murit vinerea trecuta pe o autostrada din Germania, dupa ce un TIR a lovit mașina Opel in care se aflau aceștia și a proiectat-o intr-un alt camion.La volanul mașinii Opel era un tanar de 27 de ani, Ionuț, din Galați, scrie site-ul Observator. Langa el se afla soția sa, Mirela. Cei doi…

- Ministerul Transporturilor va emite pana la sfarsitul anului ordine de incepere a lucrarilor pentru inca 60 de kilometri de autostrazi, drum expres si variante ocolitoare si va semna contracte de proiectare si executie pentru alti 250 de kilometri, a declarat, marti, ministrul de resort, Lucian Bode,…

- Șoferii din Romania vor putea circula, pana la finalul anului, pe 40,5 kilometri noi de autostrada, promite Compania Naționala de Drumuri. Este vorba, de fapt, de trei tronsoane de drum care ar urma sa fie date in folosința. Cel mai scurt dintre ele, de doar 5 kilometri, va fi inaugurat de premierii…

- Ministerul Transporturilor considera ca autostrada Comarnic-Brasov este "de departe un obiectiv strategic pentru Romania si pentru Guvern" si asigura ca aceasta va fi realizata. Ministrul Lucian Bode a declarat ca autoritatile romane au incheiat un memorandum de intelegere cu BERD "care va sprijini…