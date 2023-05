Stiri pe aceeasi tema

- Romania, reprezentata de Theodor Andrei cu piesa “D.G.T. (Off and On)”, a ratat, joi seara, calificarea in finala concursului Eurovision 2023, ce are loc sambata, 13 mai. Reprezentantul tarii noastre a concurat in cea de a doua semifinala a competitiei ce a avut loc joi seara, la Liverpool, Marea Britanie.…

- Eurovision Song Contest 2023 iși alege finaliștii. Anul acesta, cea de-a 67-a ediție a concursului muzical va fi gazduita de Liverpool, in numele Ucrainei, marea finala fiind programata sambata 13 mai. Afla la ce ora va intra reprezentatul Romaniei pe scena, in cea de-a doua semifinala care are loc…

- Arena din Liverpool va fi, in seara de 11 mai, gazda celei de-a doua semifinale Eurovision 2023. Diseara, pe scena vor urca reprezentanți din 16 țari participante, printre ei, și Theodor Andrei, care reprezinta Romania cu piesa „D.G.T.”. Artistul va evolua in semifinala sub numarul 3 in concurs. In…

- Theodor Andrei este reprezentatul Romaniei la concursul Eurovision de anul acesta care se ține in Marea Britanie. Concurentul a trecut printr-o adevarata transformare pana sa adopte propriul stil. Iata cum arata pe vremea cand era concurent la X Factor.

- Romania va intra in concursul Eurovision in cea de-a doua semifinala, pe poziția a treia. Theodor Andrei, reprezentantul nostru, va incerca sa cucereasca publicul cu piesa D.G.T. (Off and On) și sa aduca pentru prima data trofeul in Romania.

- Biletele pentru cele noua spectacole publice ale concursului Eurovision 2023, care vor avea loc la Liverpool in perioada 9-13 mai, au fost puse in vanzare marti la pranz. Toate s-au epuizat in jumatate de ora, transmite News.ro. Din cele noua spectacole, biletele pentru marea finala s-au vandut in 34…

- Vedetele critica Selecția Eurovision 2023. Care sunt nemulțumirile! In urma votului publicului, exprimat sambata seara, Theodor Andrei va reprezenta Romania la Eurovision Song Contest, organizat la Liverpool, Marea Britanie. Artistul, in varsta de 19 ani, a participat la Selecția Naționala Eurovision…

- Thepdor are doar 18 ani, iar piesa cu care a caștigat selecția naționala, intitulata „D.G.T. (Off and on)” este jumatate in limba romana și jumatate in limba engleza și, potrivit solistului, „pune in lumina o problematica foarte valida” pentru toata lumea. In ciuda varstei, Theodor Andrei are peste…