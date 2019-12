Romanescu, Veeam: Din provocarile atragerii de angajati: 50% vin din recomandari interne

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul românilor cu reședința în alte state ale Uniunii Europene a sarit de trei milioane. Statisticile Comisiei Europene arata ca România e țara cu cea mai mare rata de emigrare din tot spațiul comunitar. În timp ce românii continua sa plece cu sutele de mii, în…

- Federatia Romana de Baschet a inițiat, zilele trecute, realizarea unui memorandum intre federațiile de profil din Romania, Israel, Cipru și Elveția. Reprezentanții celor patru foruri au definitivat, marți seara, o strategie de colaborare intre federațiile naționale de baschet din Romania, Israel, Elveția…

- „De-a lungul timpului, politistii si sindicatele au avut grija sa isi faca legi favorabile, adica daca au trecut sase luni de la fapta, ea se claseaza. Fac referire la toate faptele pe care politistii le fac din punct de vedere administrativ sau disciplinar. A fost asa o prietenie in acest…

- Organizațiile și grupurile civice semnatare apreciaza pozitiv votul de desemnare a noului guvern și ii cer, printre altele, noului ministru al MAI, desecretizarea dosarului 10 august 2018, declanșarea unor anchete interne privind comportamentul unor inalți responsabili din Jandarmerie, realizarea…

- Federatia Romana de Tenis anunta ca intalnirea de Fed Cup by BNP Paribas dintre Romania si Rusia, din 7 si 8 februarie 2020, va avea loc la Cluj-Napoca, potrivit news.ro.Meciul va avea loc in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, cea care a gazduit, pana acum, alte patru importante intalniri ale…

- Politistii de imigrari deruleaza, saptamana aceasta, o campanie de informare a strainilor aflati la studii pe teritoriul Romaniei cu privire la conditiile in care pot fi prestate activitatile lucrative, precum si in ceea ce priveste drepturile si...

- Prima companie din Romania cu capital 100% romanesc in domeniul automotive, specializata in productia de volane imbracate in piele, a inaugurat vineri o fabrica pe 7.000 de metri patrati, construita cu fonduri europene in Parcul Industrial Eurobusiness II, din Oradea.

- ​Vitesco Technologies este o noua companie auto din zona furnizorilor, fiind specializata în producție, cercetare și dezvoltare, cu focus pe electromobilitate. Procesul prin care a luat naștere Vitesco Technologies, desprins din Continental, a durat circa un an și a presupus împarțirea echipelor…