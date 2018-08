Stiri pe aceeasi tema

- Un roman in varsta de 19 ani și-a pierdut viața in urma unui accident teribil produs in Italia. Tanarul a fost gasit carbonizat in furgoneta in care se afla, alaturi de șofer, anunța Observator.

- Alex Vintu, un roman de 19 ani, a murit intr-un accident in Italia. Tanarul a fost gasit carbonizat in furgoneta in care se afla, alaturi de șofer. Vehiculul a luat foc, dupa ce s-a ciocnit violent de un camion. Accidentul infiorator a avut loc luni, 6 august, pe autostrada A4 din Italia, intre ieșirile…

- Accident teribil in regiunea Jitomir din Ucraina. Zece oameni si-au pierdut viata, iar alti zece sunt raniti dupa ce microbuzul in care se aflau, de pe cursa Kiev - Rivne, a intrat in plin intr-un camion, scrie unian.net.

- Accident groaznic in Spania, in apropiere de orașul central Toledo. Peste 20 de persoane au fost ranite in urma evenimentului din trafic, conform primelor informații, in care un autobuz de pasageri și un camion care se afla pe banda de urgența, in urma unei avarii suferite.

- Imagini accident cumplit: Un mort și trei raniti, dupa ce un camion care transporta bușteni s-a ciocnit cu o mașina.foto O persoana a murit și trei sunt ranite in urma unui accident produs, vineri seara, in comuna Pipirig din județul Neamț. Potrivit ISU Neamț, un camion care transporta bușteni s-a ciocnit…

- Accident groaznic in Mexic, unde un autobuz s-a ciocnit in viteza mare cu un camion, dupa care ambele vehicule s-au prabușit intr-o rapa. Cel puțin 11 oameni au murit, iar alți 12 au fost raniți. Zeci de echipaje de poliție, pompieri și ambulanțe au ajuns rapid la fața locului.

- Noua romani au murit intr-un accident de microbuz, produs ieri langa Budapesta, in Ungaria, potrivit Ministerului de Externe. Tragedia a avut loc ca urma a coliziunii intre un tir și un microbuz.

- O furgoneta s-a ciocnit violent cu un camion in apropiere de Magdacesti. In urma impactului, balustrada folosita ca separator de sens pe drumul national a fost distrusa, iar semnele de circulatie date jos.