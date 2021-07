Român atacat cu un cutter de un spaniol, la Paris - Care a fost motivul disputei Turistul spaniol a fost transportat la spital, dar viata sa nu este in pericol. El se afla impreuna cu prietena lui la un amplasament pentru sistemul parizian de biciclete self-service de pe strada Rivoli.''A existat o neintelegere. Se pare ca acuzatul si turistul spaniol au dorit sa ia aceeasi bicicleta. Tensiunea a crescut si barbatul a scos un cutter cu care l-a lovit pe turistul spaniol la nivelul gatului'', precizeaza sursa citata.Mai multi trecatori au intervenit pentru imobilizarea agresorului pana la sosirea politiei. Acesta din urma, un roman aflat in stare avansata de ebrietate, a fost… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un roman aflat in stare de ebrietate a ranit cu un cutter in zona gatului un turist spaniol cu care iși disputa folosirea unei biciclete self-service la Paris, informeaza Agerpres, care citeaza Le Figaro. Potrivitsursei citate, turistul spaniol a fost transportat la spital, iarviața sa nu este in pericol.…

- Ionuț Cristache a acționat in instanța TVR, pentru a-și muta emisiunea Romania9, pe care o modereaza, de la ora 17.00 inapoi la ora 21.00. Surse informeaza ca jurnalistul a inaintat o acțiune la Judecatoria Sectorului 1, spre a anula decizia Comitetului Director al TVR. Informațiile au fost confirmate…

- Parchetul a cerut ca Sarkozy sa fie condamnat la un an de inchisoare – dintre care sase luni cu suspendare – si la plata unei amenzi in valoare de 3.750 de euro.Fostul sef de stat este judecat in acest dosar de un tribunal corectional de la Paris cu privire la depasirea cheltuielilor in campania prezidentiala…

- Parchetul a cerut joi ca fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy sa fie condamnat la sase luni de inchisoare in dosarul "Bygmalion", relateaza BFMTV, potrivit news.ro. Parchetul a cerut ca Sarkozy sa fie condamnat la un an de inchisoare - dintre care sase luni cu suspendare - si la plata…

- Meghan și Harry declara razboi postului BBC și mai multor companii mass-media din Marea Britanie, dupa ce au promovat „informatii false si defaimatoare” in legatura cu prenumele Lilibet al fiicei nou-nascute. „Lilibet” era numele de alint al Reginei Elisabeta pe care i-l adresau printul Philip și tatal…

- Un roman poate considera ca s-a nascut a doua oara, dupa ce a trecut printr-o experiența uluitoare, careia i-a facut fața, pentru ca a supraviețuit. Dan Matei s-a intalnit cu un urs de mari dimensiuni, cu care s-a luptat folosindu-și toate resursele fizice. A fost mușcat de 12 ori in cadrul acestei…

- „Singura prevedere legala aplicabila situatiei din data de 11 mai 2021 ar fi fost incadrarea in art. 46 alin (7) , intrucat au fost respinse de catre plenul reunit al Parlamentului rapoartele de activitate si de executie bugetara, fiind necesara, ulterior, declansarea procedurii de numire a unui nou…

- Seful Poliției Locale din Municipiul Alba Iulia, Daniel Ilcu, a fost demis incepand cu data de 12 mai 2021. Motivul decizie au fost abaterille disciplinare și prejudicii de imagine aduse instituției. Atribuțiile temporare fiind preluate de catre Ioan Voda. Ilcu este pensionar din Politie, unde a lucrat…